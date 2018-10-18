Lezzetler 'Sındırgı Sofrası'nda görücüye çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde turizme yönelik projeler artarak devam ediyor.

Sındırgı ilçesinde bulunan Akpınar Yaşam Merkezi girişinde hanımlar tarafından Sındırgı Sofrası adı altında açılan atölyede hem ev lezzetinde ürünler satışa sunuluyor, hem de öğrenmek isteyenlere eğitim veriliyor. Tarhana bezdirmesi, saçaklı mantı, erişte, tarhana, yufka, dolama, elma sirkesi gibi birçok mahallî lezzetin satıldığı ve yapım aşamalarının gösterildiği Sındırgı Sofrası geçtiğimiz günlerde çok sayıda davetlinin katıldığı törenle açıldı. Sındırgı Sofrası'nda hijyen kuralları, doğallık ve lezzet ön planda tutuluyor.