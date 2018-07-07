LGS sınavında 90 sorudan 89’na net çevap vererek Balıkesir birincisi olan Yusuf Mete Bacanak elde ettiği derece ile istediği liseye girebilmeye hak kazandı. Eski okuluna tercih yapmak için giden Yusuf Mete Bacanak gönlünde Galatasaray Lisesine gitmek olduğunu belirtti. Altıeylül Ortaokulu Müdürü Mustafa Demir “Yusuf Mete bu yıl ilk defa düzenlenen liselere giriş sınavında 90 sorudan sadece 1 matematik sorusuna yanlış cevap vererek Balıkesir birincisi oldu ve Türkiye’de ilk yüz öğrenci içine girdi. Başarısından dolayı ailesini, öğretmenlerini ve özellikle kendisini teşekkür ediyoruz. Aldığı bu puanla Türkiye’de ki liselerin en iyilerini tercih edebilir. Öğrencimizin tercih baş vurularını yaptık. Öğrencilerimizin 5-6 ve 7. sınıfı okulumuzda okudu 8. sınıfta bazı nedenlerden dolayı okulumuzdan ayrılmak zorunda kaldı. Okulumuza ziyarete gelerek önüm tercihini burada yaptı. Bakanlığımızın sistemi gereği yerel yerleştirmeden tercih yapması gerekiyordu. Yusuf Mete öğrencimizde Rahmi Kula ve Muharrem Hasbi Anadolu Liselerini tercih etti. Ancak diğer 5 tercihini İstanbul’daki Galatasaray Lisesi, Kabataş, İstanbul Lisesi, Ankara Fen Lisesi ve 5. olarak Balıkesir Fen Lisesi” dedi.

Eksiklerimi öğretmenlerime sorarak giderdim

Girdiğim sınavı güzel bir derece ile tamamladığını ifade eden Yusuf Mete, “Yüzdelik dilimim 0,01 bu derece ile istediğim liseye girebiliyorum. 90 sorudan 89 net yaptım. Sadece bir tane metematikten yanlışın çıktı. Puanım 489,8199 Türkiye’de ki ilk yüz öğrenci içerisine girebildiğim için mutluyum. Ben sadece derse odaklanmadım Spor yapmak ve müzik aleti çalmak gibi istediğim şeyleri yapmaya devam ettim ve dersi severek yaptım ve ders verimimi arttırdım. Hafta içi okul dışında 2 maksimum 3 saat çalıştım. Hafta sonları ise 5-6 saat çalışıyordum. okulda öğretmenlerime sordum ve eksiklerimi gidererek sınava hazırladım” şeklinde konuştu.

"Kendinizi sıkmayın"

Önümüzde ki sene sınava girenlere tavsiyelerde de bulunan Yusuf Mete, “Kendilerini o kadar sıkmamaları gerekiyor. Zaten bir süre sonra o sınav psikolojisine giriyorlar ve çalışmaya başlıyorlar. Kendilerini dersle sıkmasınlar sosyal aktivitelerine devam etsinler ve ikisini beraber götürsünler. Herkes zaten kendini tanıyor ve ne kadar yapabileceğini biliyor. Son bir ay sadece sosyal aktivitelerden kendini kısıtlaması bence yeterli olabiliyor. Öğretmenlerinin söylediklediklerini yaparak düzenli ders çalışırlarsa oluyor. Tercih haftasındayız ve ben tercihimi yaptım. Annem Altıeylül Ortaokulu’nda müdür yardımcısı onunla beraber evde karar verdik. Burada da müdürümüz rehberlik öğretmenimizle beraber en son küçük bir konuşmanın ardından hangi okula gitmem gerektiğine beraber karar verdik. Bu konuda hepsine çok teşekkür ederim” dedi.