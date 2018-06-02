Limak Enerji ailesi iftarda bir araya geldi

Limak Holding’in enerji şirketlerinden Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ) ve Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış Şirketlerinin düzenlediği iftar yemeğine, yöneticiler ve çalışanlar aileleriyle birlikte katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda açılış konuşmasını yapan Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Limak Enerji şirketleri olarak bir arada ne kadar büyük bir aile olduğumuzu hissediyoruz. Türkiye’nin lider enerji şirketlerinden biri olarak gücümüzü bu masaların etrafında oturan sizlerin kıymetli emek ve yeteneklerinden alıyoruz. Sizler; yaptığınız güzel çalışmalarla şehirlerimizin karanlıklardan kurtulup aydınlanmasına, medeniyetin evlerimize ulaşmasına, ülkemizin üretmesine, gelişmesine, kalkınmasına çok önemli katkılarda bulunuyorsunuz. Sizin gibi değerli çalışma arkadaşlarına sahip olduğumuz için gurur duyuyor, sizlere bu motivasyonu ve desteği verdikleri için ailelerinize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Gümüşlü: "Birlik beraberliği güçlendiriyor"

Ardından sözü alan UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü ise Ramazan Ayı’nın önemine değinerek, "Çalışanlarımızla ve onların aileleriyle birlikte iftar yapmak bizlere büyük mutluluk veriyor. Bu tür organizasyonları gerçekleştirmekteki asıl amacımız, çalışanlarımızla birebir ilişkileri geliştirmek ve bu güzel atmosferde kaynaşmayı sağlamak" diye konuştu. Hareketli ve yoğun iş temposunda özveriyle çalışan tüm çalışanlarına emekleri ve iftar yemeğine katılımları için teşekkür eden Gümüşlü, konuşmasını yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sonlandırdı.

İftara UEDAŞ Balıkesir İşletme Müdürü Tayfun Tutar, Limak Uludağ Elektrik Balıkesir Bölge Müdürü Vahide Yakut, şirketlerin yöneticileri, idari ve teknik çalışanlar ve aileleriyle birlikte 650’ye yakın kişi katıldı.