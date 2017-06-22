Limak Enerji Uludağ Elektrik personeli iftarda buluştu

Edremit’in Güre Mahallesinde bir termal otelde düzenlenen iftar yemeğine Limak Uludağ Elektrik Balıkesir ve Edremit Bölge Yönetmenliği personeli katıldı. İftar yemeğinin ev sahipliğini Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac yaptı. İftara ayrıca Limak Uludağ Elektrik Balıkesir Bölge Yönetmeni Vahide Yakut, Edremit Bölge Yönetmeni Mustafa Karaman ve Limak Uludağ Elektrik Kurumsal İletişimden Bahar Erkan ve çok sayıda personel katıldı.

İftar yemeğinde personele seslenen Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Geleneksel hale gelen iftar buluşmalarımızda bu sene de hep birlikte oruçlarımızı açtık, aynı sofraları paylaştık. Birlik ve beraberlik ayı olan mübarek Ramazan ayında, sizlerle birlikte bulunmak bu yemeklere anlam kazandırıyor. Bundan dolayı davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Ramazan’ın önemine değinen Aytac, “Yıl boyunca modern hayatın koşuşturmacası ve yaşadığımız yoğun dünyevi meşguliyet ve problemler içerisinde, manevi dünyamızda ve gönül alemimizde bazı eksiklikler, kayıplar yaşayabiliyoruz. Aynen enerjisi azalan cihazların bir güç kaynağına bağlanması gibi, Ramazan ayını da kalp aleminde yaşanan bu erozyon ve arızaların telafisi için, manevi enerjinin depolandığı, gönüllerimize zindelik, bunalmış bedenlerimize hayat ve sıkılmış ruhlarımıza tazelik bahşedilen bir dönem olarak görebiliriz” dedi.

Limak Uludağ Elektirik Genel Müdürü Aytac daha sonra kurulan masaları tek tek dolaşarak personel ile sohbet etti.