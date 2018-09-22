Limak Enerji'ndenmüşterilerine aşure ikramı

Limak Enerji Uludağ Elektrik, Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde Genel Müdürlük ve 9 Bölge Müdürlüğü'nde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Özenle hazırlanan aşureleri ikram eden Limak Enerji Uludağ Elektrik Bölge Müdürleri, müşterileri ile bu önemli gün vesilesi ile gönül bağı kurdu.

Müşteri İşlem Merkezi'ne (MİM) işlem yapmak için gelen müşterilerine kendi elleriyle aşure ikram eden Bandırma Bölge Müdürü Tuncay Canbey, müşterilerle birebir iletişimde bulundu. Aşure Günü'nü kutlayan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ise, “11 Eylül'de yeni bir hicri yıla başladık. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun ön plana çıktığı bu özel günlerin bereketinden müşterilerimizle birlikte istifade etmek istedik ve hizmet verdiğimiz 4 ilde müşterilerimize aşure dağıtımı gerçekleştirdik. Müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile ortak bir paydada buluşmanın sevinciyle, Muharrem ayının ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.

Limak Enerji Uludağ Elektrik'e işlem yapmak için gelen vatandaşlar ise böyle bir sürprizle karşılaşmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ve aşureyi çok beğendiklerini söyledi.