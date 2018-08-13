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13 Ağustos 2018 12:47

Liman Başkanı lojmanında ölü bulundu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde görev yapan Liman Başkanı Bahadır Ay, lojmanında ölü bulundu.

Liman Başkanı lojmanında ölü bulundu

13 Ağustos 2018 12:47


Bandırma’ya 1 Ağustos 2018 tarihinde atanarak görevine başlayan Liman Başkanı Bahadır Ay (52) Sevgi Yolu üzerindeki lojmanında sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu bilinen Ay’ın ilk belirlemelere göre gece saatlerinde geçirdiği bir kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde durulurken, yapılan ilk incelemenin ardından Ay’ın cansız bedeni Bandırma Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Ay’ın vefat ettiği anda lojmanında tek başına olduğu, vefat haberini alan eşinin ise İstanbul’dan deniz yoluyla Bandırma’ya geldiği öğrenildi.




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