Lodos 17 metrelik tekneyi batırdı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 17 metrelik balıkçı teknesi lodos sebebiyle sahile vurarak parçalandı.

Hızı saatte 70 kilometreye çıkan rüzgar dev dalgalara sebep oldu. Akçay iskelesine bağlı Nermin-1 isimli 17 metre boyundaki geminin halatları koptu. Restoran olarak kullanılan gemi sahile sürüklenmeye başladı. Sahibi Nedim Güçlü, motoru çalıştırarak teknesini kurtarmaya çalıştı, ancak dev dalgalar ve şiddetli rüzgar sebebiyle gemi sürüklenerek sahile vurdu. Lodos, 17 metrelik restoran gemisini parçaladı.

Nedim Güçlü, olay esnasında gemide olduğunu ve canını zor kurtardığını belirterek, “Teknin içindeydim. Hava birden poyrazdan lodosa döndü. Halatlar koptu ve tekne karaya vurmaya başladı. Motoru çalıştırdım, ama fayda etmedi. Yaklaşık yarım saatte ikiye bölünüp tamamen parçalandı” dedi.