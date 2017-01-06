Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 14:47

Lodos fırtınası ve sağanak yağış Kuzey Ege’de hayatı olumsuz etkiliyor

Lodos fırtınası ve sağanak yağış Kuzey Ege’de hayatı olumsuz etkiliyor

06 Ocak 2017 14:47

Balıkesir’in Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde etkisini gösteren lodos fırtınası ve aşırı yağış su baskınlarına, çatı ve kulübe uçmalarına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesinde Sanayi Sitesi Bölgesi’nde ve Tenekeli Mahallesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı.
Bir çok iş yerini ve yaşayan göçebe vatandaşların çadırlarını su bastı. Esnaflar ve çadır sakinleri zor anlar yaşadı.
Vatandaşların yardımına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye Grup Amirliği ekipleri ile Burhaniye Belediyesi ekipleri koştu. Ayvalık ilçesinde ise Küçükköy Mahallesinde bulunan Sarımsaklı plajlarında etkili olan lodos fırtınası cankurtaran kulesini uçurdu.
Edremit ilçesinde ise bazı evleri su basarken bir AVM’nin çatısı fırtına nedeniyle uçtu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
-4
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    -4°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -5°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    -5°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç