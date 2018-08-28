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28 Ağustos 2018 11:30

Lokale pompalı saldırı: 2 yaralı

Erdek’te meydana gelen olayda bir lokale pompalı tüfekle saldırı yapıldı.

Lokale pompalı saldırı: 2 yaralı

28 Ağustos 2018 11:30

Saldırıda 2 kişi yaralandı.


Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen olayda iki kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Olay dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde bulunan Gümüşhane İli Şiran İlçesi Yeni Yeşilbüklüler Kalkınma ve Yaşatma Derneği Lokali önünde meydana geldi. Pompalı tüfekle dernek lokaline gelen A.A., hedef gözetmeden pompalı tüfekle ateş etti. Saldırı sırasında kahvenin önünde oturan Dernek Başkanı Mehmet S. ile Mustafa B. vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Erdek Devlet Hastanesine, ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olay yerinden motosikletle kaçan zanlı Ali A.’nın daha sonra Erdek Emniyetine giderek teslim olduğu öğrenildi. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü silahlı saldırı olayıyla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.




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