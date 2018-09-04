Lokantacılar Höşmerim Festivali yapmak istiyor

Başkan Hasan Yıldız Balıkesir’e gelen misafirlerin höşmerim tatlısının lezzetine hayran kaldığını, artık höşmerimin tescillendiğini ifade etti. Yıldız, “Höşmerim tatlısı deyince Balıkesir, Balıkesir deyince höşmerim tatlısı akla geliyor. 2011 yılında höşmerim tatlısının tescillenmesi için başvurduk, höşmerim tatlısı ustalarına teşekkür ediyorum. Höşmerim bir bebeğin doğumunda, asker eğlencesinde, düğünlerde, nişanlarda ve sosyal faaliyetlerde yer alıyor. Biz de tatlımıza sahip çıkmak için coğrafî tescil için çalışma başlattık. 2015 yılında coğrafî işaret belgesini aldık. Bugün dünyanın neresinden höşmerim tatlısı yapılırsa yapılsın Balıkesir höşmerim tatlısı işaret belgesi kullanıyorsa bizim standartlarımızda yapılması gerekiyor. Balıkesir höşmerim tatlımız kendimize öz bir tatlı. Balıkesir Lokantacılar Esnaf Odası olarak tatlımıza sahip çıktık. Şimdi hedefimiz tatlının tanıtımını yapmak. Balıkesir’de höşmerim festivali yapma hayalimiz var. Bu tatlının yaşaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Coğrafi işaret gıdada Balıkesir’de ilk ve tek. Daha sonra Susurluk tostu, ayranı ve kuzusu ile ilgili belge çalışması oldu. Biz üzerimize düşen görevler olduğunu biliyor ve bu konuda elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.