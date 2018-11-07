Lösemili çocuklar için kafalarını kazıttılar

Kurtuluş Vakfı'nda madde ve alkol bağımlılığı ilaçsız eğitim ve rehberlik programı öğrencileri, lösemi hastalığına dikkat çekmek için kafalarını kazıtarak maske ile dolaştılar.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda kurulan Kurtuluş Vakfı Tesisleri'nde uygulanan Narconon programı, ilaçsız ve tamamen doğal yöntemlerle madde bağımlılığından kurtulmaya yardımcı oluyor. Eğitim gören 19 madde bağımlılığı ile mücadele eden öğrenci, lösemi hastalığına dikkat çekmek için bir etkinlik düzenlediler. Bir gün boyunca lösemili çocukları gibi ağız maskeleri ile dolaşan öğrenciler ayrıca için saçlarını kazıttılar. Daha sonra öğrenciler bir araya gelerek lösemili çocuklar için pankart açıp slogan attılar.

Narconon Türkiye Temsilcisi Dilan Tezemir, “Bilindiği üzere 2-8 Kasım Lösemi Haftası. Sadece bir hafta boyunca değil yılın her gününde ve ömrümüz yettikçe bu çocuklara destek vermek istedik. Öğrencilerimiz sadece maske takmakla yetinmeyip saçlarını kazıttılar. Maksadımız onların yanında olduğumuz gösterebilmek" dedi.

Madde bağımlısı kişilerin Narconon Programı ile Kaz Dağları eteklerinde tertemiz yeni hayatlarına kavuştuklarını belirten Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tanay Tezemir, “Madde ve alkol bağımlılığı ilaçsız eğitim ve rehberlik programı uyguluyoruz. Madde bağımlılık sürecini yaşayan arkadaşlarımız çaresizliğin ve umutsuzluğun ne demek olduğunu çok iyi bilirler” dedi.