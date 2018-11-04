Lösemi'ye Dikkat Çekmek İçin Sahaya Maskeyle Çıktılar

LÖSEV'in “2 Kasım'da maskeni tak, lösemili çocuklara umut ol” farkındalık etkinliğine destek veren Balıkesir Futbol Masterler Derneği ile Biga Veteranlar futbolcuları ve yöneticileri Lösemili Çocuklar Haftasına dikkat çekmek için sahaya maske ile çıktılar.

Ali Hikmet Paşa Futbol tesislerinde oynanan 2.hafta maçı öncesi her iki takım yöneticileri, futbolcuları ve hakemler tarafından yapılan etkinlik futbolseverlerden alkış aldı.

Balıkesir Futbol Masterler Derneği Başkanı Barbaros Özüpek yaptığı açıklamada lösemili çocuklar için farkındalık ortaya koymak istediklerini söyledi. Özüpek; “2-8 Kasım arası lösemili çocuklar haftası. Bununla ilgili bir farkındalık oluşturmak istedik. Sadece futbol değil sosyal hayat içinde farkındalık oluşturmak için bugün maça maskeyle çıkıyoruz. Onların yalnız olmadığını normal hayatta dışlanmadığını belirtmek anlamında bu etkinliği yaptık. Enfeksiyon kapmasın diye maske takan saçları dökülen lösemili çocuklarımızın farkındayız ve yanındayız onlar bizim kahramanlarımız. Tüm arkadaşlarıma bu etkinlikte yer aldıkları için teşekkür ediyorum ”dedi.

Maç öncesi de BATİK restaurantta düzenlenen kahvaltı da bir araya gelen Balıkesir Futbol Masterler Derneği oyuncuları kahvaltı sonrası maçın oynanacağı Ali Hikmet Paşa Futbol Tesislerine hareket etti. 15.45'de başlayan maçı 7-4 kazanan Balıkesir Futbol Masterler Derneği puanını 4'e yükseltti. Balıkesir Futbol Masterler Derneği'ne galibiyeti getiren golleri Zafer Özkanay (6) ve Utku Ulaş Karaceviz kaydederken konuk ekibin golleri Serdar Duman (2), Hüseyin Sağanak, Hakkı Tabak'tan geldi.

Öte yandan farkındalık etkinliğine Bandırma Masterler, Çan Masterler, Çanakkale Masterler, Edremit Masterler ve Karacabey Masterlerde destek verdi.