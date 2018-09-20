Maçın hakemine saldıran saldırgan serbest kaldı

Lig müsabakası Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçı hakemine darp eden saldırgan adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Lig müsabakası Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakasının ilk yarı bitiminde tribünlerden inerek Hakem Atilla Karaoğlan'a saldıran Ü.A. emniyette yapılan soruşturma sonrası çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "17.09.2018 günü saat.20.00'da Türkiye Ligi 5. Haftası maçı olan ve ilimiz Atatürk Stadyumunda oynanan Balıkesir Baltok - Ümraniye Spor takımları arasındaki maçın ilk yarısı bitiminde, Ü. A. isimli şahıs saha içerisine atlayarak, orta saha hakemi Atilla Karaoğlan'a saldırıda bulunmuş, akabinde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alınmış, 2010 yılından beri psikiyatri tedavisi gördüğü, birçok suçtan kaydı olduğu, Uyuşturucu, yağma, hırsızlık, kasten yaralama ve mala zarar verme 18 yıl ceza evinde yatan, işsiz Ü. A. sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır" açıklaması yapıldı.