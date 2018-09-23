Mahalle halkının istediği spor sahası açıldı

Altıeylül Belediyesi Gaziosmanpaşa mahallesine bir spor sahası kazandırdı. Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde daha önce gerçekleştirilen halk meclisinde mahalle halkı tarafından yapılması istenilen spor sahasını Başkan Avcı tarafından açılışı yapıldı.

Birkaç ay önce yapılan halk meclisinde Başkan Hasan Avcı'dan mahalleye spor sahası talebinde bulunan Gaziosmanpaşa Spor Kulübü yetkilileri ve gençlerin istekleri yerine getirildi. Spor sahasının açılış töreninde bir konuşma yapan GOP Muhtarı Şinasi Çağlı “Burada mart ayı gibi bir halk günü yapmıştık. Siz değerli Belediye Başkanımız Hasan Avcı'yı o zaman yakından tanımıştım ve çok memnun olmuştum. O zaman sizden bir talepte bulunmuştuk, spor sahası istemiştik. Bu kadar güzel bir yer olabileceğini hiç düşünmemiştik. Emeği geçen herkese ve Hasan Avcı Başkanımıza Gazi Osman Paşa Spor kulübü ve mahallelim adına çok teşekkür ederim” dedi.

Törende Altıeylül ilçesinin insanlarını mutlu etmek için canla başla çalıştıklarını belirten Başkan Hasan Avcı ise şunları söyledi. “2014 yılında hizmete başlayan Altıeylül Belediyesi'nin 81 kırsal ve 13 merkez mahallesi var. 81 kırsalın yerleşim yerlerinin toplamı ile 113 mahalle oluyor. 180 bin nüfusa hizmet vermeye devam ediyoruz. Mutlu insanlar şehri Altıeylül diyerek yola çıktık. Altıeylül ilçemizin insanlarını mutlu etmek için de gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Spor sahamızın Gaziosmanpaşa mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.