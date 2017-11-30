Mahalle Ligi panelde konuşuldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Mahalle Ligi Futbol Turnuvası’nın paneli gerçekleştirildi. Bu sene gerçekleştirilecek olan Mahalle Ligi öncesi düzenlenen panelde, Türk futbolunun kurtuluşunun mahallelerde yetişecek sporcular ile olacağı ifade edildi. TRT sipikeri Cüneyt Ersan’ın yönettiği panelde Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, TFF U21 Milli Takım Teknik Direktörü Emre Aşık, MHK eski başkanı Mustafa Çulcu, Teknik Direktör Yılmaz Vural, TRT yorumcusu Hayri Ülgen ve Balıkesirspor Baltok’un Hollandalı yıldız futbolcusu İsmail Aissati konuştu.

Panelin açılış konuşmasını yapan Cüneyt Ersan, "Mahalle futbolu için bir organizasyon yapılacağını bana açtıklarında böyle bir organizasyonu yapmanın zor olacağını ve yapamayacaklarını söyledim. Ama görüyorum ki bu organizasyon üzerine koyularak devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ediyorum” dedi.

Teknik Direktör Yılmaz Vural ise futbolda alt yapıya önem veren projelere destek verdiklerini belirterek, "Bu proje ile 25 bin gence spor yapma imkanı veriliyor. Bana, karşılaştığım veliler ’çocuğumu futbola mı vereyim, yoksa eğitimine devam mı etsin’ dediklerinde okula gitsin şeklinde cevap veriyorum. Bu projeler ile çocuklarımız hem spor yapıyor hemde eğitimine devam ediyor. Bu projeleri destekliyorum. Önümüzdeki günlerde Spor Bakanımız ile Rize’de buluşacağım. Kendisine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bu projesini anlatacağım. Türkiye’de sporun gelişmesi bu projeler ile olacak” şeklinde konuştu.

Panelde konuşan konuşmacılar Emre Aşık, Can Cangök, İsmail Aissati, Hayri Ülgen ve Mustafa Çulcu’da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ve geleneksel hale gelen Mahalle Ligi’nin Türk futboluna ve kulüplerin alt yapısına önemli futbolcular yetiştireceğini söylediler.

Panel sonrası mahalle liginde yer alacak takımlarda oynayacak minik futbolcular Baltok Balıkesirspor’lu futbolcular ile fotoğraf çektirme yarışına girdiler. Mahalle Ligi paneline katılan konuşmacılara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.