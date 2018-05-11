Mahmudiye Ortaokulu’nun da bilim fuarı açıldı

Mahmudiye Ortaokulunun öğrencileri TUBİTAK 4006 Bilim fuarına hazırladıkları projeleri sergilediler. Davetliler projeleri büyük merak ve ilgi ile izledi. Öğrencilerin hazırladıkları projeler davetliler tarafından beğenildi. Sergi açılışında Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, "Sevgili öğrenciler hazırladığınız bu projeler sizlerin ufkunun ne kadar geniş olduğunu imkân olduğunda neler yapabileceğinizin bir göstergesidir. Bu fuarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum’’ dedi.

Kepsut Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Alkan ise "Belediye Başkanımız İsmail Cankul göreve başladığı ilk günden bu yana eğitime ciddi destek verdi. Bu sebeple Kepsut da eğitimin kalitesi her geçen gün artmakta olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimizin hazırladığı ve öğretmenlerimizin destek olduğu bu projeler bizleri gururlandırdı ve bir o kadar da mutlu etti. Emeği geçen okul müdürümüze, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı etkinlikleri ve Mahmudiye ortaokulu Zeka oyunları sınıfının açılışı Kepsut kaymakamı Murat Atıcı ve Kepsut Belediye Başkan yardımcısı Hüseyin Alkan, öğretmenler ve velilerin katılımı ile gerçekleştirildi.