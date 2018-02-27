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27 Şubat 2018 14:11

Makedon asıllı akademisyen Müslüman oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesine gelen Makedon asıllı akademisyen, İslam dinini seçerek Müslüman oldu.

Makedon asıllı akademisyen Müslüman oldu

27 Şubat 2018 14:11


Edremit Müftülüğüne gelerek, din olarak İslamiyeti seçmek isteyen Slavica Jakimovska, duygulu anların yaşandığı ihtida merasimiyle Müslüman oldu. Müşfika adını alan Jakimovska, Makedonya’da Europan Üniversitesinde dil eğitimi dalında öğretim üyesi olduğunu, Türkiye’den ülkesine gelen bir öğrencisinden mânen etkilendiğini ve İslam dini hakkında bilgi aldığını söyledi.


Üsküp’te yaşayan Müslümanların alicenaplığı ve misafirperverliğinden etkilenmesinin İslamiyeti seçmekte önemli rolü olduğunu ifade eden Jakimovska, Müslüman olmaya karar verirken detaylı araştırma yaparak ve sorgulayarak bu süreci geçirdiğini anlattı. Göz yaşları içinde kelime-i şehadet getiren Jakimovska, Müftüsü Emin Arvas’a, mukaddes topraklara, Mekke ve Medine’ye gitmek istediğini söyledi.


Arvas, , “Artık biz kardeşiz. Şu andan itibaren başta Peygamber Efendimiz olmak üzere bütün Müslümanların kardeşi oldunuz” diyerek Müşfika Jakimovska’yı tebrik etti.


Müftü Arvas, Jakimovska’ya, Kiril alfabesiyle ve Fransızca kaleme alınmış DİB yayınlarından çeşitli kitaplar, baş örtüsü ve seccade verdi.




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