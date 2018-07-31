Manda Kaymağı Dondurması ilgi görüyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yapılan manda sütü dondurmasını Balıkesir’in Burhaniye ilçesine getiren İlhan Yurttaş, yiyenin tekrar tekrar yemek istediğini söyledi.

İlçenin İskele Mahallesi Meydanında açtığı dükkanda Bulgaristan kökenli eşi Viki Yurttaş ile birlikte hizmet veren İlhan Yurttaş, ürünün çok kısa zamanda tutulduğunu söyledi. Almanya da Pazarlama işi yaparken Türkiye’ye dönen Yurttaş, Tavşanlı da akrabalarının ürettiği Manda kaymağı dondurmasını Burhaniye’ye getirdi. Dondurmanın çileklisinden muzlu ve limonlusuna kadar çeşitleri bulunuyor. İskele de Velinin Yerinin yanındaki işyeri dondurma severlerle dolup taşarken, 48 yaşındaki İlhan Yurttaş, işini severek yaptığını söyledi.

Almanya’da doğup büyüdüğünü anlatan İlhan Yurttaş, “Almanya’da üniversite masrafını dondurmacılardan karşıladım. İtalyan dondurmacılarla çalıştım. Türkiye’de bir dondurma dükkanı açmak istedim. Karım Viki ile beraber Manda kaymağı ile yapılan dondurmayla tanıştık. Tavşanlı da bizim aile yapıyor. Çok faydaları var. Çok hoş, çok güzel. Onun için burada Burhaniye de olmadığı için tanınmadığı için bir şubesini açmak istedim. Müşterilerimiz çok memnun. Yiyen bir daha geliyor. Sağlıklı bir şey yaptığımıza inanıyoruz. Çok güzel bir şey yaptığımıza inanıyoruz. Onun için mutlulukla Happy Dondurma deyip dükkanımıza öyle bir isim verip açtık. İşimizden memnunuz” dedi. Eşi Viki Yurttaş da, ”Biz iş yerimizi yeni açtık. Manda kaymağı dondurması satıyoruz. Bizim dondurma en sağlıklısı. Çünkü katkısız. Gerçekten sadece meyve kullanıyoruz. Sadece pancar şekeri kullanıyoruz. Çocuklar için en sağlıklı dondurma bu” dedi. Müşterilerden Batuhan Dönmez de, ”İlk defa manda kaymağı dondurması yedim. Hayatımda bir sürü dondurma yedim. Ama, en sevdiğin en bayıldığım dondurma bu oldu. Bundan sonra hep buraya geleceğim ve manda kaymaklı dondurma yiyeceğim” dedi. İnci Yurttaş ise, “Aslında biz Tavşanlı’dan tanıyoruz Manda kaymaklı dondurmayı. Buraya tatile geldiğimizde de bununla karşılaşınca çok çok sevindik. Çünkü aynı tat buraya taşınmış. Herkese tavsiye ediyorum. Çok sağlıklı. Kesinlikle hepsi organik meyvelerden ve pancar şekerinden” dedi.