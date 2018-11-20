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Manyas adliyesine atanan yargı mensupları göreve başladı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde Cumhuriyet Savcısı ve hakim kura sonrası atandıkları Manyas’ta göreve başladılar.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Cumhuriyet Savcısı ve hakim kura sonrası atandıkları Manyas'ta göreve başladılar.


Cumhuriyet Savcısı Ş.Merve Akman ve Hakim Eylem Tuba Yılmaz'da Manyas Adliyesinde ki görevlerine başladılar.


Hakim Eylem Tuba Yılmaz ise 1990 Diyarbakır doğumlu olup,ilk,orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı ve hukuk fakültesinden mezun olan Hakim Yılmaz kura sonrası Manyas'a atandı.


Cumhuriyet savcısı Ş.Merve Akman ise 1992 yılında Ankara'da doğumlu, ilk,orta ve liseyi Ankara'da tamamladı hukuk fakültesinden mezunu olan Akman stajını da Ankara Adliyesinde tamamladı. Halen Çankaya Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapan Cumhuriyet Savcısı Akman'da kura sonrası Manyas ilçesine atandı.

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