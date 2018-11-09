Manyas Devlet Hastanesi yenileniyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Devlet Hastanesinde yenileme çalışmaları devam ediyor. Yenileme çalışmaları kapsamında hastanenin zemin katında yer alan poliklinikler ile ikinci kattaki yataklı hasta bölümleri yenileniyor.

Hastanede çalışmaların hala devam ettiğini söyleyen Manyas Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Atlı, çalışmaların ardından hastanenin üst katında ise palyatif (yaşlı bakım) bölümünün yapılacağını belirterek, ilçede ihtiyaç duyulan bir ünitenin daha böylece hizmete gireceğini açıkladı. Başhekim Atlı, 500 bin lira maliyetli yenileme çalışmalarının yeni yıla yetişeceğini söyledi.

Devlet Hastanesinde halen poliklinik çalışmaları ve diş ünitesi hastanenin üçüncü katta gerçekleştiriliyor. Hastalar ise geçici olarak dördüncü katta kalıyorlar.