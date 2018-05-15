Manyas Halk Eğitimden yılsonu sergisi

Mezun olan kursiyerler hazırladıkları eserleri yıl sonu sergisinde görücüye çıkardılar.

2017-2018 Halk Eğitim Müdürlüğü yıl sonu belge töreni ve sergi açılışı Manyas Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program Manyas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cumhur Yılmaz’ın konuşmasıyla devam etti. Yılmaz konuşmasında, “Öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu, Halk Eğitim Merkezlerinin de bireylere doğumdan ölüme kadar eğitim faaliyetleri düzenleyen kurumlar olduğunu söyleyerek Açık lisemize kayıtlı 258, açık ortaokula kayıtlı 68 öğrencimiz bulunmaktadır. Çeşitli alanlarda 132 kurs açtık ve bu kurslarımıza 2 bin 416 kursiyer kaydettik. Kurslarımızdan yıl sonunda 491 kursiyerimiz belge almaya hak kazandı” dedi.

Yılmaz, açılan kurslarda 40’ı kurumlar da kadrolu, 23 tanesi sigortalı olmak üzer 63 öğreticinin görev yaptığını söyledi. Daha sonra ise belge dağıtım törenine geçilirken, belgeler protokol üyeleri tarafından kursiyerlere takdim edildi. Belge dağıtım sonrası ise el sanatları öğretmeni Nagihan Canseven, giyim kursları usta öğreticileri Haliye Köse, Yetti Turbay, iğne oyası usta öğreticisi Saime Kurdaş, ahşap boyama usta öğreticisi Nil Göçmez yönetiminde ki kursiyerler tarafından hazırlanan eserlerin olduğu sergi açılarak, gezildi. Hepsi birbirinden güzel olan el emeği, göz nuru eserler konuklar tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Halk Eğitim Müdürlüğünün yılsonu belge dağıtım töreni ve sergisine İlçe Jandarma Komutanı Ütgm. Erdinç Boztepe, MHP İlçe Başkanı Nazmi Taşkın, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir, kurum müdürleri ve kursiyer yakınları katıldılar.