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17 Haziran 2017 09:51

Manyas MYO’da mezuniyet heyecanı

Bandırma 17 Eylül Üniversitesine bağlı Manyas Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet coşkusu yaşandı.

Manyas MYO’da mezuniyet heyecanı

17 Haziran 2017 09:51


Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sosyal Güvenlik Programlarının yer aldığı Manyas Meslek Yüksek Okulundan 140 öğrencinin mezun olduğunu belirten Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Süleyman Özdemir,iki yıllık bir geçmişe sahip üniversitelerinin 2 bin 500 mezun vereceğini söyledi. Rektör Özdemir, Manyas Meslek Yüksek Okuluna dört yeni bölüm açılması için YÖK’ten onay aldıklarını açıkladı. Rektör Özdemir, "Elde ettiğiniz bilgileri tüm insanlık için vermenizi istiyorum. Ülkemizi 2023, 2053 vizyonuna taşıyacak olan sizlersiniz. Bizlerle her zaman temas halinde olmanızı diliyorum" dedi.


Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin ise konuşmasında "Mutluluğunuzu Manyaslılar adına sizlerle paylaşıyorum. Memleketlerinizde bizim gönüllü turizm elçilerimiz olmanızı diliyorum, diplomanızı en iyi şekilde değerlendiriniz" şeklinde konuştu.


Konuşmalar sonrası okul birincisi Sağlık Kurumları İşletmesi programından Esengül Özdemir yaş kütüğüne plaket çaktı. Program öğrencilere başarı belgelerinin verilmesi ve kep atmaları ile son buldu.




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