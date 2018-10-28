Manyas peyniri YÖREX'de tanıtıldı

Manyas kelle peyniri Antalya'da ki yöre ürünleri fuarı (YÖREX)'de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Antalya'da açılan ve halen devam eden Türkiye'nin her köşesinden ürünlerin sergilendiği YÖREX fuarına Manyas Süt Üreticileri Birliği de Manyas kelle peyniri ve yoğurdu ile katıldı.

Bandırma Ticaret Odasının öncülüğünde ilçenin adını alan kelle peynirine coğrafi işaret almak için mücadele veren Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, “Fuar bizim için çok iyi bir tanıtım aracı oldu,bu anlamda bizi yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Tancan Barçin ve AK Parti İlçe Başkanımız İbrahim Koman'da fuara katılarak bize destek verdiler. Amacımız damak tadıyla ünlü kelle peynirimize coğrafi işaret kazandırmak,burada da başarılı olacağız. Fuar'da standımıza Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıoğlu'da gelerek, ürünlerimizin tadına baktılar ve beğenilerini ilettiler” şeklinde konuştu.