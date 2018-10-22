Manyaslı çiftçilere 30 düve

Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Genç çiftçiler projesi" kapsamında Balıkesir'in Manyas ilçesine altı çiftçiye beşer adet düve hibe edildi.

Manyas'ta 6 çiftçiye Tarım Orman Bakanlığının projesi kapsamın 30 düve hibe edildi. Tarım ve Orman Bakanlığının projesi için Manyas'tan başvuruda bulanan 5'i kadın olmak üzere 6 çiftçiye 30 adet 8-14 aylık düveler teslim edildi. Proje hiç bir sosyal güvencesi ve işi olmayanların çiftçilere uygulandı. Proje kapsamında başvuru yapan kadınlara beş puan fazladan verildi. Manyas hayvan pazarına gelen düveler hak sahiplerine kura çektirilerek teslim edilirken, düve sahiplerinin üç yıl süre ile başkasına satamayacağı öğrenildi.

Manyas Tarım Müdürü Hakan Kaplan, “Hayvancılığımızın gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inandığımız bu projenin yeni hayvan sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Manyas genelindeki genç çiftçilerimizden bu tür destekler için çok talep geliyor. Biz de bakanlığımızın bu konudaki proje ve çalışmalarını çiftçilerimize duyurarak yararlanmaları hususunda yardımcı oluyoruz" dedi.