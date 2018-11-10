Manyas'ta Atatürk törenlerle anıldı

yılında Manyas'ta törenlerle anıldı.

Manyas Cumhuriyet meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program daha sonra Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda devam etti. Pandomim gösterisi ile başlayan programda Atatürk Ortaokulu Müdürü Ünal Seymen günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptıktan sonra öğrenciler şiirlerini okudu. Oratoryo ve '10-Kasım'ı Anlıyoruz' çalışması sergilendi.

10-Kasım dolayısıyla ilçe çapında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilerek, program son buldu. Anma törenine Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barçin, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Koman, daire amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldılar.