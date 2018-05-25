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25 Mayıs 2018 14:04

Manyas’ta çeltik ekimleri başladı

Çeltik üretiminin önemli merkezlerinden olan Balıkesir’in Manyas ilçesinde çeltik ekimi başladı.

Manyas’ta çeltik ekimleri başladı

25 Mayıs 2018 14:04

Geçtiğimiz yıl gibi bu yılda Manyas genelinde 55-60 bin dekar arası çeltik ekiminin yapıldığı, ekimlerin Haziran ayı başlarına kadar devam edeceği belirtildi.


Çeltik tarlasının dekarına 20-25 kilo arasında tohum atıldığı, ekimlerin elle, sırt pompası ve traktörle yapıldığını söyleyen Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, "Çeltik olayı ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Mayıs ayı başlarında başlayan çeltik ekimi bu gelecek ayın başlarına kadar devam eder. Hastalıklar dolayısıyla yerli çeşitlerden kaçış başladı,daha önceki yıllar da Baldo ve Osmancık ağırlıklıydı.Çeltiğin bir sürü maliyeti var,bu maliyetleri karşılamak için de çiftçi risk almak istemiyor,verimi yüksek olan,hastalıklara dayanıklı olan ithal çeşitleri tercih ediyor.Geçen yıl bir dekar çeltiğin maliyeti 1 bin 180 lira civarındaydı, bu yıl ise son iki ay içinde gübreye, mazota yüzde 25, ilaca yüzde 40 civarında bir maliyet geldi, bunlar maliyeti arttıracaktır, inşallah bu rakamlar burada kalır da zarar etmeyiz. İki yıl önce ithallere yapılan baskıdan dolayı çok düşük fiyatlara giden ürünlerimiz geçen yıl baldo ile ayni fiyata gidince çiftçimiz o markaya yani kameoya yüklendi, Osmancığa eşdeğer olan vasko dediğimiz ranaldo dediğimiz çeşitler var, bunların verimleri yüksek olduğu için, her yıl çeşitli çeşitleri deniyoruz. Çiftçi ürettiği ürünün kaç paraya gideceğini bilmiyor, geçen yıl sattığımız fiyata satabilir miyiz’in sıkıntısı var" şeklinde konuştu.




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