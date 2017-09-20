Manyas’ta çeltik hasadı başladı

Ekiminden itibaren en az 115 gün sonra hasadı yapılan çeltikte Baldo cinsinin daha çabuk olgunlaştığı ve bu nedenle ürünün hasadına başlandığı belirtildi.

Balıkesir’in Manyas ilçesinde geçen yıla göre daha az çeltik hasadı gerçekleşti. Dekar başına 100-150 kilo daha hasat gerçekleştirdiklerini gerçekleştiğini söyleyen üreticiler, "Geçen yıla göre verim düşük. İklimsel veya yabancı otlarla mücadele de etkili olunamaması bir çok üretici de verim kaybına yol açtı. Çeltiğimizi değerinde satmak istiyoruz. Çiftçi arkadaşlarım ürününü iki ay bekletsin, değerinde satsın. Çiftçi bedava vermezse, çeltiği üç liraya satar" dediler.

Manyas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ramazan Alan ise ilçe genelinde sisteme kayıtlı olarak 57 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını, Baldo ve Osmancık çeşitleri başta olmak üzere, ithal çeltik türlerinin de ekim alanlarına girdiğini belirterek, hava şartlarının çeltik üretimi için olumlu geçtiğini ve çiftçileri ürününü sağlıklı bir şekilde hasat edeceğini söyledi.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ise, "Çeltik çeşitleri içinde en erken hasat edilen Baldo cinsidir. Üretici fiyat beklentisi içindedir, piyasalar henüz oturmadı. Bu yıl fiyatlar geçen yıla göre biraz daha iyi" şeklinde konuştu.