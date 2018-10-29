Manyas'ta Cumhuriyet bayramı kutlandı

yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı Manyas'ta da törenlerle kutlandı.

İlçe meydanındaki törenler, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve Belediye Başkanı Tancan Barçin öğrencilerin ve halkın bayramını kutladılar. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Kaymakam Kaya, “Cumhuriyet, en zor şartlarda bile yeniden toparlanışımızın ve dirilişimizin adıdır. 95 yıllık süreçte Cumhuriyetimizin ulaştığı seviye hepimiz için gurur kaynağıdır. Cumhuriyet yanmış, yıkılmış, umutsuzluk ve imkansızlık içinde olan bir toplumun kısa sürede dünyanın 17. büyük ekonomisine gelmesi, insani yardımlar açısından ise dünyada birinci sırada yer alması azımsanacak bir şey değildir. İçinde bulunduğumuz coğrafyada ülkemiz bir yıldız gibi parlamaktadır” şeklinde konuştu.

Tören öğrencilerin şiirlerini okuması, halkoyunları ve yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Törenler resmi geçitle sona erdi. Törenlere kurum amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldılar.