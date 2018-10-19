Manyas'ta Muhtarlar günü kutlandı

Muhtarlar günü Manyas'ta da törenle kutlandı.

Muhtarlar günü Manyas'ta törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına Muhtarlar Derneğinin çelengini sunmasının ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Manyas Muhtarlar Derneği Başkanı Boğazpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kabadayı günün anlamıyla ilgili konuşmasında "Demokrasi halkamızın ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız seçilmiş olduğumuz mahallelerde ihtiyaç ve talepleri belirleyerek kamu hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi noktasında önemli bir görevi yerine getiriyoruz" dedi.

Muhtarlar Günü kutlamasına Manyas Kaymakamı Emrah Akduman, Belediye Başkanı Tancan Barçin,AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Koman ile daire amirleri, STK temsilcileri ve ilçedeki 49 mahallenin muhtarı katıldı.