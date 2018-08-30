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30 Ağustos 2018 13:30

Manyas’ta Zafer bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Manyas’ta da törenlerle kutlandı.

Manyas’ta Zafer bayramı kutlandı

30 Ağustos 2018 13:30


30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilk tören Atatürk Anıtında çelenk konularak başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından. Manyas İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdinç Boztepe günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Bugün Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına temel teşkil eden zaferin günüdür. Bugün Türk Ulusunun kendisini esir etmek isteyen yayılmacı istilacı güçlere karşı kadınıyla, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, ordusuyla ulusal benliğini kurtardığı ve Zafer destanını yazdığı gündür." dedi.


Konuşma sonrası öğrenciler şiirlerini sundular. Tören Manyas Kaymakamı Emrah Akduman ve Belediye Başkanı Tancan Barcin’ın törene katılanların ve halkın bayramlarını kutlamalarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri sona erdi.




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