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04 Ocak 2017 16:26

Maral Aktaş, Balıkesir Büyükşehir’e imza attı

Maral Aktaş, Balıkesir Büyükşehir’e imza attı

04 Ocak 2017 16:26

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, yeni sezon çalışmalarına başlarken, Bartın Polisgücü’nden Maral Aktaş’ı transfer etti.
Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Bayan Voleybol Takımı ikinci yarı hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ligin ilk yarısının son maçını deplasmanda 3-2 kazanarak devreye moralli giren Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bartın Polisgücü’nden orta oyuncusu Maral Aktaş’ı kadrosuna katarak güçlendi. Uzun yıllardır voleybol sporunun içerisinde olan 1.85 boyundaki tecrübeli oyuncu, Büyükşehir Belediyespor Başkan Vekili ve Voleybol Şube Sorumlusu Ömer Marmaralı ve Antrenör Uğur Baysal’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Büyükşehir Belediyesporlu yapan imzayı atarak takımla birlikte antrenmanlara başladı.
İyi bir takıma geldiğini ifade eden Maral Aktaş, takımdaki arkadaşları ile birlikte Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için çaba göstereceklerini ve sezon sonunda hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.
Büyükşehir Belediyespor Başkan Vekili ve Voleybol Şube Sorumlusu Ömer Marmaralı da tecrübeli bir oyuncuyu takıma kazandırdıklarını ve güçlendiklerini belirterek, ligin ikinci yarısında voleybolseverlerin daha farklı bir Büyükşehir Belediyespor izleyeceklerini kaydetti.



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