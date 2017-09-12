Marangozlar Sitesi için imzalar atıldı

S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından devlet desteği ile Organize Sanayi Bölgesi’ne inşa edilecek olan Marangozlar Sitesi için müteahhit firma ile imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Uğur, kurulacak olan sitenin Türkiye’de örnek olacağını söyledi.

S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından devlet desteği ile Organize Sanayi Bölgesi’ne inşa edilecek olan Marangozlar Sitesi için müteahhit firma ile imzalar atıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirilen Türkiye’de ilk Küçük Sanayi Sitesi olma özelliği taşıyan yeni Marangozlar Sitesi’nin imza töreni Balıkesir Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlendi.

Organize Sanayi Ve Küçük Sanayi Siteleri entegre olacak

İmza töreni öncesi bir konuşma yapan Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, imza törenlerinin ekonominin büyümesi, ekmeğin artması ve iş ve aşın büyümesi anlamına geldiğini söyledi. Balıkesir Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Organize Sanayi Bölgesi olarak bugüne kadar üç ana prensiple çalıştıklarını belirten Uğur, “Bunların birincisi mesleki eğitim alanında ciddi bir çalışma yapmak. Bunun için Organize Sanayi Bölgesi’nde atölye çalışmamız var. 2 ay içinde açılacak. İkincisi de sanayicinin ve üreticinin lojistik imkânlarını geliştirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Üçüncü olarak da Organize Sanayilerin, Küçük sanayi Sitelerine entegre olması. Çünkü yan sanayinin de gelişmesini istiyoruz. Balıkesir’de en büyük sıkıntı bu. KSS’ler OSB ile birlikte çalışırsa entegre olup, sanayi hızla büyüyor. Bunun ilk örneğini marangozlar Sitesi ile başlıyoruz. 2.si’de OSB kuzeyinde Küçük sanayi Sitesi çalışmamız var” diye konuştu.

Başkan Uğur: “Balıkesir Türkiye’ye Örnek Oldu”

S.S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kamil Güler’de bir konuşma yaparak tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi. Kooperatifin 2015 yılında kurulduğunu söyleyen Güler, inşaatın başlayıp en kısa sürede bitirileceğini belirtti. Güler ayrıca kooperatif olarak özel bir banka ile kredi anlaşması yaptıklarını açıkladı.İmza töreni öncesi bir konuşmada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur yaptı. Balıkesir’in imar planlarını yaparken, Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitelerini yan yana planladıklarını belirten Başkan Uğur şöyle konuştu:“Balıkesir’de daha önce imar planları yapılırken çok büyük yanlışlar yapılmış. Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi mevcudu arası 20 kilometre. Üniversite ile Kredi Yurtlar Kurumu arası 28 kilometre. Biri şehrin bir başı diğeri bir başına inşa edilmiş. Organize Sanayi Bölgesine en çok hizmet veren marangozlar. Günde 10 sefer gidip geldiği oluyor. Zaman, kaynak israfı. Bundan iki yıl önce Marangoz esnaflarımız ile Küçük Sanayi Sitesi’nde bir toplantı yaptık. Biz nasıl Sebze Meyve Halini Çay Deresi, Avlu’dan çıkartıp Kesirven’e getirdik. O toplantıda birlikte bir kooperatif kuralım dedik. Bu mağazaları yapalım istedik. Oda başkanı ve bütün marangozlara teşekkür ediyorum. O zaman hayal gibi geldi ama hemen kooperatifi kurdular, 7 milyon lirayı yatırdılar. Sayın valimize de teşekkür ederiz kabul etti. Ve Türkiye’de ilk defa böyle bir proje oldu. Şimdi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı örnek gösteriyor. Türkiye’nin hangi ilinden giderlerse Balıkesir’e gönderiyorlar. Örnek olduk”.

Organize’ye Küçük Sanayi Sitesi de inşa edilecek

Organize Sanayi Bölgesi yanında 1550 dönümlük bir alana Küçük sanayi Sitesi inşa etmek için çalışmalara da başladıklarını açıklayan Başkan Uğur, “Yeni bir Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifini kurduk. Aynı bu modelle bizim esnafımıza sanatkarımızla uygun, büyüklük, yükseklikte uygun bir sanayi sitesi daha geliyor. İstiyoruz ki Organize Sanayiler ile Küçük sanayi Sitelerine birbirine yardımcı üretimde olsun. İnşallah bunların hepsini burada toplayacağız. Organize Sanayi Bölgesi’nde daha 1000 istihdam sağlanacak. En kısa zamanda bunlar bitmiş olacak. Marangozlarla başka işimizde var. Çay Deresi’ni yaparken hayal görüyorsunuz dediler. Sonra yavaş yavaş inanmaya başladılar. Şimdi su doldu 5 milyon balık var. Marangozların bulunduğu yeri de dönüştüreceğiz. Marangoz Sitesi yapılıncaya kadar Balıkesirspor tesisleri yanında bir ay içinde dükkanlarınız hazır. Sizde organize olun Avlu’nun karşısını hemen dönüştürelim” şeklinde konuştu.

Yeni yatırımcıların çalışanlarının Balıkesir’de konaklamasını istediklerini belirten Başkan Uğur, Balıkesir’de çalışıp haftasonu kimsenin diğer kentlere gitmesini istemediklerini söyledi. Başkan Uğur esnafın ekmeğinin bu şekilde büyüyeceğini belirtti.

Vali Yazıcı: “Balıkesir sanayinin önemli kentlerinden biri olacak”

Son olarak ise Vali Ersin Yazıcı bir konuşma yaparak, yeni bir yatırım için daha bir araya geldiklerini söyledi. Şehrin ekonomi ve sanayisini büyütecek bir vesile için bir araya geldiklerini ifade eden Vali Yazıcı, “Küçük esnafımızın sanayici ile birlikte ortak çalışma yapıp üretim yapacağı, maddi anlamda, her türlü anlamda sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı bu bölgede doğru ve isabetli bir iş yapılıyor. Hükümetimiz burada lojistik köy oluşturmuş. Bunun manasını biliyorsunuz. Türkiye’de belli yerlere yapıldı. Gelecek vadeden, ekonomisi ve sanayisi büyüyecek olan yerlere yapılıyor lojistik köyler. Bir kere Balıkesir Allah’ın izni ile çok yakın gelecekte Türkiye’nin sanayi anlamında önemli kentlerinden olacak. 20 şehirden bahsedeceksek bir tanesi Balıkesir olacak” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, S.S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kamil Güler ve Öz Aras Firması Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çiftçi’nin katılımı ile sözleşme imzalandı. Müteahhit firma sahibi Çiftçi sitenin bir yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Törende kooperatif üyesi marangozlar da yer aldı.