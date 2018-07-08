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08 Temmuz 2018 10:43

Marifetlerini İngilizce sergileyecekler

Burhaniye ilçesinde, Birçok farklı alanda gerçekleştirdikleri gösterilerle büyük takdir toplayan Burhaniye Gençlik Merkezi öğrencileri, bu kez de İngilizce tiyatro oyunuyla Burhaniyelilerin karşısına çıkacak.

Marifetlerini İngilizce sergileyecekler

08 Temmuz 2018 10:43

‘Fantastic Circus’ (Fantastik Sirk) isimli oyun, 10 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’da, Reha Yurdakul Kültür Merkezi sahnesinde olacak.


Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi’nde İngilizce kursuna devam eden öğrencilerin sergileyeceği ‘Fantastic Circus’ (Fantastik Sirk) isimli oyun, 10 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’da Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. İngilizce öğretmeni Tuba Tamdemir Doğ’un sahneye koyduğu oyunda, 9-10 yaş arası 23 öğrenci sahne alacak. Amaçlarının, çocuklara eşit rol dağılımı yaparak, herkesin eşit derecede İngilizce konuşmasını sağlamak olduğunu söyleyen İngilizce öğretmeni Doğ, “Öğrencilerimizin yabancı dil konuşma becerilerini geliştirmek ve özgüvenlerini arttırarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak için böyle bir projeyi hayata geçirdik” dedi.




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