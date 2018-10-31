Marmara mermerine coğrafi işaret belgesi

Erdek Ticaret Odası (ETO), Antalya'da düzenlenen 9. Yöresel Ürünler Fuarı'nda yerini aldı.

Fuarda Erdek Ticaret Odası (ETO) açtığı stantta ilçeyi başarıyla temsil etti. Kapıdağ yarımadası mor soğanı başta olmak üzere bölgenin meşhur zeytin ve zeytin yağı, Avşa şarabı ve Marmara adası mermerinin tanıtıldığı stant çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Fuarın sonunda Erdek Ticaret Odası (ETO) standında Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, Marmara mermerinin coğrafi işaret tescil belgesini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldı. Özlem Sarı, fuarda ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Erdek Ticaret Odası standında Erdek ve bölge denince akla gelen ürünleri tanıttıklarını belirten Sarı, Kapıdağ mor soğanından sonra Marmara mermerine de coğrafi işaret belgesi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.