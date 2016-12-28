Marmara’da fırtına sonrası balık bereketi...(ÖZEL HABER)

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşanan fırtına nedeniyle 3 gün denize açılamayan balıkçılar denizdeki fırtınanın dinmesi ardından ilk kez ava çıktı. Denizden umduklarını bularak dönen balıkçıların tezgahları da bereketlendi.

Bandırma’da 3 gündür fırtına yüzünden avlanamayan balıkçılar ilk seferden ağlarını doldurarak döndü. Hamsiden çinekopa, bakodan mezgite kadar zengin bir çeşitliliğin olduğu balık tezgahlarında fiyatlar ise normale döndü. Fırtına nedeniyle ava çıkamayan balıkçılar, yeni ürün bulamayınca balık fiyatları da artmıştı. Balıkçıların avdan dönmesiyle balık fiyatları da normale döndü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Halinde hamsinin kilosu 7 ile 10 TL arasında satılırken, mezgitin kilosu ise 10 TL’den alıcı buldu. Tezgahlarda sardalya, hamsi, mezgit, zargana, bako, tekir balıkları alıcı beklerken, vatandaşlar da uygun fiyatlarla balık alabilmenin sevincini yaşadı.

Balıkçı Ali Çakıroğlu " Bugünlerde balık halimize bol miktarda Bandırma yerli hamsi geliyor. Aynı şekilde istavrit, çinekop, tekir, barbun ile bereketli bir sezon yaşıyoruz balıkçı camiası olarak. Halkımızı balık almaya davet ediyoruz. Fiyatlar gayet uygun. Hamsi ve istavrit 10 TL, sardalya 5 TL. Tekir, barbun, çinekop çok geliyor" dedi.

Balıkçı Fethi Acemliler ise "Bugün hamsimiz 10 TL. Denizlerimizde balık var yalnız havalar avlanmaya el vermiyor. Yarından sonra yine kar geliyor. Şu anda hamsi 7-10 TL. sardalya 5 TL, mezgit 10 TL. Bolluk var. Havalar güzel olmayınca balıklar mecburen zamlanıyor. Ama havalar iyi olunca balıklar ucuz" diye konuştu.