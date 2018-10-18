Marmara'da kolyoz ve çinakop bereketi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kolyoz ve çinakop bereketi yaşanıyor.

Erdek Limanı'na kayıtlı Mehmet Suyolcu'ya ait 12 metrelik balıkçı teknesi, Erdek sahilinde 500 kasa kolyoz ile 30 kasa çinakop yakaladı. Balıkçı teknesi kolyoz ve çinekop balıklarıyla dolup taşarken, balıkçılar sevince boğuldu. Tekne kaptanı Mehmet Suyolcu, "Balıkları Erdek sahilinde tuttuk. Marmara Denizi bu yıl balıkçıların yüzünü inşallah güldürecek. Buzlanıp kamyonetlerle çevre ilçelerin balık hallerine sevk edilen balıkların kasası 100-130 lira arasında satışa çıkacak. Kesat geçen günler düşünülürse iyi bir avcılık oldu. Vatandaşlarımız taze kolyoz ve çinakop balığı tüketebilirler. İnşallah ilerleyen günlerde avcılık böyle sürer" diye konuştu.