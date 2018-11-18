Marmara'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı düzenlendi

Balıkesir'in Marmara ilçesinde ‘Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı' yapıldı.

Marmara ilçesinde uyuşturucu ile mücadele komisyonu toplandı. Marmara ilçesinde madde kullanımı ve bağımlılık ile mücadele etmek, bireyleri, özellikle gençleri madde kullanımı ve bağımlılığından uzak tutmak, konu hakkında toplumun genelinde bilinç düzeyini arttırmak, bağımlılıkla mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek, uygulanması gereken faaliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütülmesini ve takibini sağlamak amacıyla toplantı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Bağımlılıkla Mücadele konusunda yapılan genel bilgilendirmenin ardından bundan sonraki dönemde kurum ve kuruluşlarca alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında kararlar alınarak yürütülen faaliyetler hakkında kurula bilgi verildi.

Toplantıya Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla yapıldı.