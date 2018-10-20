Marmara'da yol yapım çalışmaları başladı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyesi işbirliğinde yol yapım çalışmalarına başlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 1 greyder, 5 kamyon, Marmara Belediyesi'nden 4 kamyon, 1 adet silindir araç ile Marmara Merkez Gündoğdu yol ayrımında toplam 3,5 kilometrelik altyapı ve asfalt yol çalışmalarına başlandı.Tepeköy Mevkii ile Marmara Merkez ana asfalt arası olarakda bilinen 3.5 kilometrelik yolda asfalt işleminden önce alt yapı çalışmaları yürütülüyor. Baypas malzemesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonlarla Gündoğdu yoluna dökülürken greyder ile yayma işlemlerine başlandı Yol yapım çalışmaları hakkında bilgiler veren Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, kendilerine destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve ekibine teşekkür etti.