Marmara'ya çok amaçlı tesis yapılıyor

Marmara Belediyesinin desteği ile yapılacak çok amaçlı tesis 4 kattan oluşacak. İçinde market, sağlık evi, muhtarlık ve 2 katı da misafirhane olacak tesisin temeli atıldı. Marmara Belediye Başkanlığının desteğiyle, tesisin yapımını üstlenen bir firma tarafından yapımına başlanacak olan tesisin ilk 2 katının Mart 2019 ayına kadar tamamlanarak hizmete sokulması hedefleniyor.

Temel atma töreninde tesisle ilgili basına bilgi veren Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, “Asmalı Mahallemize güzel bir tesis kazandırıyoruz. Tesisin yapımının bitmesiyle zemin kat mahalle halkına market olarak hizmet verirken, 2. katta sağlık ekibimiz burada hizmet verecek hem de mahallemizin insanları rahat bir ortamda güzel hizmetler alacak. Muhtarlık hizmetleri de sağlık evinin bir kısmında yürütülecek. Üst katlar ise misafirhane olarak kullanılacak” dedi.