Masa tenisi grup eleme müsabakaları yapıldı

Masa Tenisi Federasyonu tarafından Şehit Turgut Solak Spor Salonunda Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Ege ve Marmara Grup Eleme müsabakaları yapıldı. Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Ege ve Marmara Grup Eleme müsabakaları toplam 53 takımın ve yaklaşık 200 sporcunun katılımı ile Balıkesir'de gerçekleşti. Takımların yoğun katılımı ile yapılan müsabaka heyecanlı görüntülere sahne olurken, başarılı sporculara madalyaları Spor İl Müdürü ve yetkililer tarafından verildi.