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08 Mayıs 2018 17:59

Masallarla Kodlama Projesi ilgi gördü

Balıkesir’in Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün geçen yıl "Masallarla Kodlama" Projesi ve özgün materyaller ile başlattığı erken yaşta kodlama eğitimi çalışmaları bu yıl da devam etti.

Masallarla Kodlama Projesi ilgi gördü

08 Mayıs 2018 17:59


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, ilçe genelinde her yaşta kodlama, robotik eğitimlerini önemsediklerini bu eğitimin daha çok yaygınlaşması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.


Bandırma’da 4.sınıf öğrencileri Dünya Bilim Kahramanları Derneği tarafından 29 Nisan’da Bursa’da düzenlenen First Lego League JR. Turnuvası’na katıldı. Bu turnuvada 4.sınıf öğrencileri "Bomba Fikirler" adlı projeleri ile "En İyi Sunum" ödüllerini aldı. Ödül alan öğrencileri ve onları bu sürece hazırlayan öğretmenleri Dürdane Örkcü, Samet Durmaz ve Serpil Caran’ı makamında ağırlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan teşekkür belgelerini takdim etti.




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