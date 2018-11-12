Mckenzie Moore Banvit'te

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yoğun mesai harcayan Banvit, sezon başında Rus ekiplerinden Avtodor Saratov'da forma giyen Amerikalı oyun kurucu Mckenzie Moore ile anlaştı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin Bandırmalı temsilcisi Banvit, Rus ekibi Avtodor Saratov'da forma giyen Amerikalı oyun kurucu Mckenzie Moore ile anlaştı. Moore, Avtodor forması ile bu sezon 4 maça çıkarken 15 sayı, 4.5 ribaund ve 6.7 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Kariyerine 2012 - 2013 sezonunda NCAA Ligi takımlarından UTEP'te başlayan Moore, ilk sezonunda 23 maça çıkarak 8.7 sayı ve 5.5 ribaund ortalamaları ile oynadı. Bir sonraki sezon yine aynı takımla mücadele eden Amerikalı oyuncu, 13.1 sayı ve 4.5 ribaund ortalamaları ile sezonu tamamladı.

2015 yılında Yeni Zelanda'nın Nelson Giants takımının formasını giyen Moore, sezonu 21.7 sayı, 5.8 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları ile tamamladı. O sezon ayrıca 2.1 top çalma ve 1.7 blok ortalamaları ile sezonun en iyi üçüncü derecesini elde etti.

2015 yazında NBA Summer League'de Milwaukee Bucks forması ile 3 maça çıkan Amerikalı oyun kurucu, 2016 yılında Yeni Zelanda'nın Canterbury Rams takımına transfer oldu. Burada 13 maça çıkan Moore; 22.4 sayı, 6.2 ribaund ve 8 asist ortalamaları ile mücadele etti. O sezon ligi asist kralı olarak bitiren Moore, 3.4 top çalma ile de bu istatistikte liderliği kimselere kaptırmadı.

O sezon Canterbury Rams takımı ile gösterdiği performans ile Australiabasket.com internet sitesi tarafından NBL yılın en iyi oyun kurucu ve en iyi defans yapan oyuncusu seçildi.

2015 yazında NBA Summer League'de Dallas Mavericks forması ile 6 maça çıkan Amerikalı oyuncu, 6.3 sayı ve 3.7 ribaund ortalamalarını yakaladı. 2016 - 2017 sezonu başında Avrupa takımlarının dikkatini çeken Moore, Yunanistan'ın Promitheas Patras takımına transfer oldu. Takımı ile birlikte 26 lig maçına çıkan Moore, 11 sayı, 5.3 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları ile sezonu tamamladı.

2017 yılında tekrar Yeni Zelanda ekiplerinden eski takımı Canterbury Rams'e geçen Moore, çıktığı 6 maçta 17.8 sayı, 7.8 ribaund ve 7.3 asist ortalamaları ile başarılı bir grafik ortaya koydu.

2017 - 2018 sezonunda Yunanistan'ın GS Lavrio takımına transfer olan Moore, burada 25 lig maçına çıkarak 17.1 sayı, 5.9 ribaund ve 4.9 asist ortalamalarını yakaladı. 17.1 sayı ortalaması ile Yunanistan Basketbol Ligi'nin en çok sayı atan ikinci oyuncusu olan Moore, 2.1 top çalma istatistiği ile de birinci sırada yer aldı.

Bu sezon başında Rus ekiplerinden Avtodor Saratov'a transfer olan Moore, burada çıktığı 4 maçta 15 sayı, 4.5 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarını elde etti. Amerikalı oyun kurucu 2018 - 2019 sezonunda turuncu yeşilli formanın başarısı için mücadele edecek.