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19 Haziran 2017 14:27

MEB Müsteşarı Balıkesir’de

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç.

MEB Müsteşarı Balıkesir’de

19 Haziran 2017 14:27

Dr. Yusuf Tekin, Vali Ersin Yazıcı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.


Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Balıkesir’e gelen Dr. Yusuf Tekin beraberinde MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi ile birlikte Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Müsteşar Tekin’i makamında ağırlayan Vali Yazıcı, ziyaretinden dolayı Tekin’e teşekkür ederken, ziyaretin kendisini çok memnun ettiğini belirtti.


Vali Yazıcı, Dr. Yusuf Tekin ile Balıkesir’deki eğitim ve öğretim konusunda görüşmelerde bulundu.




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