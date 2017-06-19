MEB Müsteşarı Balıkesir’de

Dr. Yusuf Tekin, Vali Ersin Yazıcı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Balıkesir’e gelen Dr. Yusuf Tekin beraberinde MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi ile birlikte Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Müsteşar Tekin’i makamında ağırlayan Vali Yazıcı, ziyaretinden dolayı Tekin’e teşekkür ederken, ziyaretin kendisini çok memnun ettiğini belirtti.

Vali Yazıcı, Dr. Yusuf Tekin ile Balıkesir’deki eğitim ve öğretim konusunda görüşmelerde bulundu.