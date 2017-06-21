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21 Haziran 2017 17:10

MEB’den şefkatli ellere anlamlı jest

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına Hızır gibi yetişmesiyle tanınan Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kitaptan Kanatlar’ adlı proje verdiği destek nedeniyle plaket geldi.

MEB’den şefkatli ellere anlamlı jest

21 Haziran 2017 17:10


Balıkesir Valiliği tarafından il genelinde yürütülen BENGİ Projesi kapsamında; Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında düzenlenen ilçedeki öğrenciler başta olmak üzere vatandaşları kitap okumaya teşvik etmeyi amaçlayan ‘Kitaptan Kanatlar’ adlı projenin bu yılki etabı tamamlandı.


İlçe genelinde Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı başta olmak üzere Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın öncülüğünde; ilçedeki resmi daire müdürleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının da okullara giderek, öğrencilerle birlikte 20 dakika kitap okuduğu kampanya ya destek verenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan plaketlerle onurlandırıldı.




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