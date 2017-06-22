Medine Sofraları her gece yüzlerce kişiyi ağırlıyor

Ensar Vakfı ve Meşale Derneği’nin de katkıları ile kurulan sofralarda her gece 500 kişi ilahiler ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti eşliğinde sahur yemeklerini yiyerek dualar ediyor.

Gündüz saatlerinde hazırlıklarına başlanan Medine Sofrasında saatler gece yarısını gösterdiğinde çaylar demlenmeye, çorbalar kaynamaya başlıyor. Sahur vakti toplanan yüzlerce kişi kurulan yer sofrasında çorba, kahvaltılık ve çaydan oluşan menü ile sahur yemeklerini yiyor.

Medine Sofralarının son misafirleri ise Bandırma Altın Çocuk Kreşi öğrencileri oldu. Yaşları 4 ile 6 arasında değişen çocuklar sahur için gelen vatandaşlara Kur’an- Kerim Tilaveti ve çeşitli ilahilerden oluşan bir program sundu. Programın sonunda vatandaşların arasında dolaşarak bahşiş toplayan minik davulcu ise geceye katılanları gülümsetti. Organizasyon hakkında bilgi veren Ali Albayrak, " Ramazan’ın son 10 gününde başladığımız Medine Sofraları buluşmamızda her gece 500 kişiye yakın vatandaşımızı ağırlıyoruz. Hafta sonları bu sayı binleri buluyor. Gece saat 01:00’de başlıyor programımız. Sahur vaktine kadar gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Çay, çorba ve kahvaltı ikramlarımız oluyor. Yaklaşık 30 kişi gönüllü hizmet eden arkadaşlarımız var. Bulunduğumuz alanı tertemiz bırakarak çıkıyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın çoğu memur. Tahminen günde 2 saat kadar uykuyla bu işi yapıyorlar. Müthiş zevk alıyoruz bundan. Yapılan işlerden sonra dönüşlerde oldukça olumlu" dedi.

Bandırma Müftüsü Süleyman Küçük ise, "Camimizin avlusunda her akşam 500 kişi bir aradayız. Bir taraftan paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel bir birliktelik. Her canın bizde bir hakkı olduğu bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.