Mehmet Akif şiir yarışması sonuçlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen "İstiklal ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy" konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız tarafından verildi.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yıldız başarılı öğrencileri makamında kabul etti. "İstiklal ve İstikbal Şairi Mehmet Akif" Konulu Şiir Yazma Yarışmasında Balıkesir İl Birincisi Ayvalık Anadolu lisesinden Pervin Tuğçe Gebedek, İkinci İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesinden Gamze Böğrüm, Üçüncü de Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesinden Buse Özenç oldu. Şiir yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik eden Yıldız, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un istiklâl ve istikbâl mücadelesine kalemiyle gönül veren kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum" dedi