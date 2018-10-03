Mehmet Gürbüz cari açıkla savaşta yeni formül önerdi: "Sağlık serbest bölgeleri"

Turizmin cari açığı kapatma gücü en yüksek sektör olduğunu ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, kurulacak sağlık serbest bölgelerinin, tıbbi teknoloji, ilaç sanayi ve sağlık turizmi gibi alanlarda Türkiye'yi güçlü bir merkez haline getireceğini söyledi.

Türkiye'de yatırımların artması ve kalkınma sürecinin hızlandırılmasının büyük ölçüde turizm sektörünün gelişme düzeyine bağlı olduğunu ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, bu alanda hayata geçirilebilecek yeni projelerin Türkiye'yi turizmde yeni bir seviyeye ulaştırabileceğini ifade etti. Mehmet Gürbüz, “Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında cari açığı kapatma gücü büyük olan turizm sektörünün önemine vurgu yapılırken, bu alanda özellikle sağlık turizmine işaret ediliyor. Bu işaret bize sağlık hizmeti veren yatırımlarla araştırma merkezleri ve tıbbi teknoloji ve ilaç sanayi için araştırma geliştirme alanları kurmayı gösteriyor. Sağlıkta serbest bölgelerle hem tıbbi teknolojide hem ilaç sanayinde hem de sağlık turizminde Türkiye'yi güçlü bir merkez haline getirebiliriz” dedi.

Değişen talep ve beklentilere uygun olarak turizm faaliyetlerinin mevsimlik olmaktan çıkarılması gerektiğini de ifade eden Mehmet Gürbüz, “Bu kapsamda turizm faaliyetleri tüm yıla yayılmalı ve kurulacak olan Sağlık Serbest Bölgesi ile desteklenmelidir” diye konuştu.

“İstihdama da katkı sağlayacak”

Günümüzde daha çok sanayi sektöründe kullanılan serbest bölge kavramının sağlık alanında uygulanmasının başta yabancı yatırımlar ve döviz girişi olmak üzere ekonomiye de ciddi katkıda bulunacağını ifade eden Mehmet Gürbüz, “Sağlık Serbest Bölgesi deyince; içinde hastane, rehabilitasyon merkezi, termal turizm tesisleri, yaşlı tatil köyü, sağlıklı yaşam merkezleri, sağlık köyleri, Ar-Ge merkezleri, Sosyal Tesisler, Spor alanları ve sağlık teknokentlerini barındıran bir karma projeden bahsediyoruz. Bu yapıların ülkemiz genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte yatırımcıya mali ve bürokratik süreçlerde ciddi avantaj sağlanabilir; bunun yanı sıra ülkemize döviz girişi artırılabilir. İstihdamı arttırmak, kalifiye yabancı beyin göçünü çekmek ve ülkemize yüksek tıbbi teknoloji girişini sağlamak da sağlık serbest bölgelerinin en önemli ekonomik getirisi olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Dubai denedi ama başarısız oldu”

Dünyada bu alanda ilk proje çalışmasının 2002 yılında Dubai'de yapıldığını, ilk uygulamanın da 2006 yılında hayata geçtiğini sözlerine ekleyen Mehmet Gürbüz, şöyle devam etti:

“Ancak Dubai, sağlık serbest bölgesine istenen düzeyde yatırımcı çekilemedi. Sunulan sağlık hizmetlerinin pahalı olmasından dolayı istenilen hasta düzeyine ulaşılamadı. Bu açıdan baktığımızda da Türkiye bu alanda çok ciddi bir avantaj sahibi. Türkiye'de sağlık hizmetlerinin rakiplerine göre ucuz olması ve ulaşım konusundaki kolaylıklar Türkiye'yi bu alanda rakiplerinden bir adım öne çıkarıyor. Türkiye'de kurulacak sağlık serbest bölgelerinin, uluslararası düzeyde tanıtılması ve talep görmesiyle, Türkiye turizm alanında dünyaya örnek olacak, çok büyük bir başarı hikayesi yazabilir.”

"En uygun bölge Balıkesir”

Bugün Türkiye'de sağlık turizmi alanında en büyük potansiyele sahip illerin başında Balıkesir'in geldiğini belirten Mehmet Gürbüz, “Gelişen termal turizmi, zengin kültür ve tabiat varlığı, biyolojik çeşitliliği ve tarihsel atmosferi bir arada yaşatan, uygun coğrafi ve yatırım ortamına sahip Balıkesir sağlık turizmi açısından yüksek potansiyele sahip bir yatırım bölgesi. Bu yüzden Sağlık Serbest Bölgesinin kurulması, Türkiye'nin uluslararası turizm pazarında daha yüksek pay almasına olumlu katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu gibi alanların kurulması yalnızca sağlık sektörüne katkıda bulunmayacak; aynı zamanda diğer sektörleri de pozitif anlamda etkileyecektir” dedi.

Mehmet Gürbüz kimdir?

Kent Ekonomisi, Yerel Kalkınma, Şehir ve Bölge Planlama konularında yoğunlaşan Gürbüz, 11 Eylül 2017 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atandı. Kentin altyapı alana planı, stratejik mekânsal planlama ve kalkınma programları alanındaki yatırımları yönetti. Ulaşım ana planı ve sistemlerini yürütmek üzere Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) AŞ Yönetim Kurulu Başkalığını üstlendi.

Gürbüz, daha önceki 13 yıl boyunca İller Bankasında Genel Müdür Yardımcısı, Mekânsal Planlama Daire Başkanı, Başkan Yardımcısı ve çeşitli idari görevlerde bulundu. Bu dönemde Yerel Yönetimlerin Yatırım Programları ve Kalkınma Stratejileri, Kaynak Geliştirme ve Yönetim Stratejileri, Sürdürülebilir Kentleşme Politika ve Uygulamaları, Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Politika ve Stratejileri, Ulaşım ana Planları ile Stratejik Planlama konularında çalışmalar yaptı. Bunun öncesinde 7 yıl boyunca Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde kentsel planlama, proje ve kontrollük çalışmalarında bulundu.

TSE İnşaat İhtisas Komitesi ve Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği ile Yollar Türk Milli Komitesi Üyeliği yapan Gürbüz, çeşitli dergilerde şehircilik, ekonomi ve kalkınma temalı yayın ve çalışmalar yaptı. 9.10 ve 11. Kalkınma Planlarının hazırlık aşamalarında ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Şehircilik Şurasında komisyon üyeliği yaptı.

Gürbüz, 2002 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. 2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama alanında yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Bölümünden Ekonomi masterı yaptı. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma alanında doktora çalışmalarını yürütmektedir.

Bazı gazetelerde kalkınma ve ekonomi temalı makaleler yazan Gürbüz, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.