Melih Pabuçcuoğlu Bulvarında çalışmalar devam ediyor

Burhaniye'nin giriş yolu olan Melih Pabuçcuoğlu Bulvarında ki çalışmalar devam ediyor.

Burhaniye'nin girişinde yer alan Kuvayı Milliye Anıtından Karınca Deresi'ne kadar olan bölümü kapsayan Melih Pabuçcuoğlu Bulvarında, siteler önünde kalan yolda da yol yapım çalışması başladı. Parke taş olarak yapılacak olan yolda söküm işleri devam ediyor.

Burhaniye'nin en büyük bulvarlarından biri olan Melih Pabuçcuoğlu Bulvarında çalışmalar hız kesmiyor. Bulvarda çalışmalar ilk olarak sıcak asfalt yol yapımı ile başlamıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen yolların ardından dönel kavşak çalışması yapıldı. Kavşak çalışmalarının bitmesiyle birlikte Orta Refüjlerde yenileme ve peyzaj çalışmalarına başlayan Burhaniye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü kavşak ve refüjlerde çalışmalarına devam ediyor. Peyzaj çalışmalarının yanı sıra Bulvarın girişinde yer alan ve toplu sitelerin yer aldığı bölümün önünde kalan bölümde de parke taş yol yapım işleri başladı.

Melih Pabuçcuoğlu Bulvarının Burhaniye girişinde yer alması sebebiyle önemli olduğunu vurgulayan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Ekiplerimiz bulvarımızda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Burhaniye Belediyesi olarak şehrimizin girişinde yer alan Melih Pabuçcuoğlu Bulvarının, modern ve kentimize yakışır bir görünüme kavuşması için çalışıyoruz. Belediye ekiplerimiz Bulvarın farklı noktalarında farklı işleri aynı anda yürütüyor. Çalışmalarımız devem edecek” dedi.