Melih Pabuççuoğlu’na son teknoloji çimlendirme sistemi

Püskürtme çim olarak da bilinen yöntemle daha hızlı, kaliteli ve kalıcı yeşillendirme yapılmış oluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında ağaçlandırma çalışmalarını tamamlayan ekipler, Büyükşehir Belediyesi’nce temin edilen rulo çimleri Melih Papuçcuoğlu Bulvarı’na sermişti. Kalan yerler içinse son teknoloji ürünü olan Hydroseeding sistemi ile çimlendirme çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü, diğer çim ekim yöntemlerinden çok daha ekonomik bir sistem olan Hydroseeding ile çok daha hızlı bir biçimde yeşillendirme yapıyor. Daha kalıcı olan bu yöntem sayesinde kaliteli çim alanları oluşturuluyor

Hydroseeding yöntemiyle gerçekleştirilen çim ekiminin en önemli özelliklerinden birisinin de yabani ot sorununun bulunmaması olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Necdet Uysal, ilçenin farklı noktalarındaki alanları en iyi, modern ve şehre yakışır şekilde değerlendirme çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Burhaniye’nin vitrini konumundaki Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı’nda sürdürülen orta refüj peyzaj düzenleme çalışmalarında Hydroseeding sistemi kullandıklarını anlatan Uysal, “Diğer yöntemlere göre çok daha başarılı, ekonomik ve de hızlı bir sistem. Ayrıca yine bu sistem sayesinde çimler de zayi olmuyor ve toprağa yapışıyor. Yüksek kaliteli çim alanlar oluşturmak amacıyla bu yöntemi tercih ettik” diye konuştu.