Melki Sındırgılıların geçim kaynağı oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dağlarda yetişen melki mantarı vatandaşların gelir kaynağı oldu.

Yaylabayır mahallesi başta olmak üzere özellikle yüksek rakımlı mahallerde dağların eteklerinde yağışların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle, özellikle ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen kırmızı renkli melki mantarları toplayan vatandaşlar toptancılara verdikleri gibi ilçe merkezinde çeşitli bölgelerde, kilosunu 10 ile 15 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Bazıları maddi kazanç elde etmek için melki toplarken, kimi vatandaşlar da dağlarda gezerek hem temiz hava soluyor, hem de yiyecekleri kadar melki buluyor. Yörede melki, çıntar, epcin, kuşaklı mantar adı verilen bu mantarın tam bir protein deposu olduğunu söyleyen mantar satıcısı Veli Yerlikaya, 'Yağmurların ardından bu yıl ormanlık alanlarda melki mantarı çokça bulunuyor. Orman köylülerin birçoğu mantar toplamak için dağlara akın etmiş durumda. Sadece köylüler değil ilçe merkezinden de çok sayıda vatandaş hafta sonları melki aramaya geliyor.Biz ev halkı ile dağlarda dolaşıyoruz. Günlük 15 - 20 kovaya yakın mantar toplandığımız oluyor. Yaklaşık 100 kilo civarında. Mantarın yağda kızartması ve küllemesi çok leziz oluyor. Ayrıca et yerine sulu yemeklere de katılıyor. Bu yüzden bölge halkı melki mantarını tercih ediyor. Bu mantar kesinlikle zehirli değil. Çünkü bugüne kadar yöremizde melki mantarını tüketip de zehirlenen kimse olmadı. Halkımız bu mantarı gönül rahatlığıyla yiyebilir. Tabi bazı türler var onlara da dikkat etmek gerekir. Yöremizin mantarı diğer mantarlardan daha lezzetli oluyor'' diye konuştu.

Sındırgı'nın yöresel lezzetleri arasında sayılan melki fırınlanmış veya türlü yemek şeklinde belirli günlerde lokantalarda da satışa sunuluyor.